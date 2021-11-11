Küçükçekmece'de bir aracın lastiklerini kesip kaçtı

Küçükçekmece'de bir kişi, sokak içerisinde bulunan bir aracın lastiğini keserek kaçtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün gece saat 03.30 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple sokak içerisinde bulunan bir aracın lastiklerini kesmeye başladı. Aracın lastiklerini kesen şahıs, koşarak olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.