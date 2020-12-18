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Küçükçekmece'de bir evin balkonu bir anda çöktü

Küçükçekmece’de bir evin balkonu bir anda çöktü.

Küçükçekmece'de bir evin balkonu bir anda çöktü. Çökme sırasında balkonun altında veya üstünde kimse olmaması olası bir faciayı önledi.


Olay, saat 18.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesinde yaşandı. Bir apartman dairesinin balkonu henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı. Çökmenin yaşandığı anlarda balkonun üstünde veya altında kimse olmaması olası bir faciayı önledi. Balkonun kalıntıları belediye ekipleri tarafından kaldırılırken balkonun çevresinde emniyet şeridi çekildi.


Olay sırasında bina çevresinde olan Nihat Özken, “Bir yere gitmiştim geldim balkon çökmüş. Buranın insanıyız zaten. Gördüm bir şey diyemedim. Belediyeciler geldiler baktılar gittiler. Balkonda kimse yoktu kendi kendine çöktü” dedi.

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