İhlas Haber Ajansı

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Küçükçekmece'de bir özel okulda deney sırasında patlama yaşandı: 5 öğrenci yaralandı

Küçükçekmece’de bulunan bir özel okulda deney sırasında patlama yaşandı.

Küçükçekmece'de bulunan bir özel okulda deney sırasında patlama yaşandı. Olayda ilk belirlemelere 5 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, Sefaköy Beşyol'da bulunan Uğur Koleji'nde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre okulda laboratuvarda yapılan bir deney sırasında deney tüpü içerisinde bulunan etil alkol patladı. Yaşanan olayda 1'i kız 5 öğrencinin cildinde yanıklar oluştu. Okula sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Okul doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciler ambulansa bindirilerek hastaneye gönderildi.


Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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