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Küçükçekmece'de bir şahıs teknede alkol alırken düşüp yaralandı

Küçükçekmece’de teknede arkadaşlarıyla alkol aldığı sırada dengesini kaybedip teknedeki camın üzerine düşen şahsı, arkadaşları suya düşmeden son anda yakaladı.

Küçükçekmece'de teknede arkadaşlarıyla alkol aldığı sırada dengesini kaybedip teknedeki camın üzerine düşen şahsı, arkadaşları suya düşmeden son anda yakaladı. Yaralanan şahıs, ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Olay, Küçükçekmece Menekşe Deresi'nin Marmara Denizi'ne bağlandığı yerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, teknede arkadaşlarıyla alkol alan Ferhat S., dengesini kaybedip tekne içerisindeki camın üzerine düştü. Ferhat S., suyun içine düşmeden arkadaşları onu tutup 112 Acil servisine haber verdi.


Yaralı adama ilk müdahale sahilde bekleyen sağlık ekipleri ile cankurtaran ekipleri tarafından yapıldı. Kalçasından ağır yaralanan Ferhat S., Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Yaralının tedavisine devam edilirken, olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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