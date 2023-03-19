Küçükçekmece'de Çanakkale şehitleri anıldı

Küçükçekmece Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde düzenlediği etkinliklerle Çanakkale şehitlerini andı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Başkanı Kemal Çebi ve beraberindeki ilçe protokolü, sabahın erken saatlerinde Küçükçekmece Belediye Başkanlığı önündeki Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Ardından Kanarya Mezarlığı'nda şehit Jandarma Komando Erdal Çınar kabri başında ziyaret edildi. Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlediği şehitleri anma programı Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Şef Erdal Şahin yönetiminde performans sergileyen Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi'nin Çocuk Korosu çeşitli türküler seslendirerek, şiirler okudu. Programa, öğrenciler ve aileleri büyük ilgi gösterdi. Çanakkale Zaferi'nin özellikle genç nesillere anlatılması amacıyla düzenlenen programda öğrencilerin sahnelediği tiyatro oyunları ise katılımcıları derinden etkiledi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 18 Mart mesajında, ”Çanakkale ülkemizin bağımsızlık, kurtuluş mücadelesidir. Büyük bir yokluk ve zorluk içerisinde milletçe gösterilen birlik ve fedakarlıkla kazanılan Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı kutlu olsun. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.