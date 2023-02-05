İhlas Haber Ajansı

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Küçükçekmece'de çatı kaplaması uçtu, 2 araç hasar aldı

Küçükçekmece’de bir binanın çatı kaplaması şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Küçükçekmece'de bir binanın çatı kaplaması şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatı kaplamasının düştüğü noktada park halinde bulunan 2 araç hasar aldı.



Olay, 22.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Leykek Sokak'ta yaşandı. Bir binanın çatı kaplaması şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülerek uçtu. Çatı kaplaması parçalarının düştüğü noktada park halinde bulunan 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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