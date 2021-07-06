Küçükçekmece'de cinsel içerikli ürün üretilen depoya baskın

Küçükçekmece'de sahte cinsel içerikli ürün üretilen 2 katlı depoya polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Operasyonda, halk sağlığını tehdit eden çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İstanbul il Emniyet Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Küçükçekmece Üsküp Sokak üzerinde kaçak cinsel içerikli ürün imalatının yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 2 katlı biri depo olarak kullanılan işyerine baskın düzenledi. Baskında Tarım ve Orman Bakanlığı izni olmayan halk sağlığını tehdit eden cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Kilosu en az 120 dolardan olan hammaddesi sildenafil olan kapsüller, macun, bal gibi birçok cinsel içerikli ürün yakalandı. İşyerinde ayrıca zayıflama ürünleri, kozmetik ürünlerin de imalatı yapılıyordu. Yapılan operasyon sonucu depodaki kaçak malzemelere ekipler tarafından el konuldu.