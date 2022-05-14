İhlas Haber Ajansı

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Küçükçekmece'de çocukların canını hiçe sayan yolculuk

Küçükçekmece’de iki çocuğun araç camından sarkarak canlarını tehlikeye attığı anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de iki çocuğun araç camından sarkarak canlarını tehlikeye attığı anlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Araç sürücüsü ise tehlikeli duruma rağmen ilerlemeye devam etti.


Olay, dün gece saatlerinde Küçükçekmece Emrullah Efendi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği henüz belirlenemeyen 33 AFN 425 plakalı otomobil, sağ ve sol arka camlarından iki kız çocuk dışarı çıkmış halde ilerlemeye devam etti. Durumu gören diğer sürücüler tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile kaydederken, çocukların düşme tehlikesine aldırış etmeden trafikte ilerleyen sürücü yaklaşık 5 kilometre boyunca mahalle arasına kadar devam etti. Hem çocukların hem de diğer sürücülerin canının hiçe sayıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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