Küçükçekmece'de çöken istinat duvarının dolgu işlemleri sürüyor

Küçükçekmece'de istinat duvarının çöktüğü inşaat alanında doldurma çalışmaları devam ediyor. Eğitime ara verilen Kemalpaşa İlkokul ve Ortaokulda öğrenciler tekrar ders başı yaparken, tahliye edilen binalara ise henüz giriş izni verilmedi.

Küçükçekmece'de önceki akşam bir inşaatın istinat duvarı çökmüştü. Çökmeyle birlikte yan tarafta bulunan özel bir üniversitede de kısmi olarak çökme meydana gelmişti. İstinat duvarının çöktüğü inşaat alanına kepçeler ve hafriyat kamyonlarıyla dolgu işlemleri sürüyor.

Herhangi bir tehlikeye karşı kapalı olan E-5 Avcılar istikameti bağlantısına araç geçişlerine izin verilmiyor.

Çökme nedeniyle eğitime 1 gün ara verilen Kemalpaşa İlkokul ve ortaokulunda öğrenciler tekrar ders başı yaptı. Tahliye edilen binalara ise henüz giriş izni verilmedi.

Polisin üniversite çevresi ile tahliye edilen binaların çevresindeki güvenlik önlemi sürüyor.