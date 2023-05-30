Küçükçekmece'de demir yüklü tır şantiye alanına düştü

Küçükçekmece'de bir inşaata demir indiren tır, şantiye alanına devrildi. Sürücü 2 saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Kaza Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, şantiye alanına getirdiği demirleri indiren Davut H. isimli sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybedince tonlarca demir yüklü tır şantiye alanına devrildi. Devrilen tırda sürücü sıkıştı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik nedeni ile yol kapatılarak emniyet şeridi çekildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmaları sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.