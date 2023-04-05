Küçükçekmece'de dolu dolu ramazan etkinlikleri devam ediyor

Ramazan ayına özel tasavvuf müziğinden gölge oyunlarına, konserlerden tiyatro gösterilerine ve söyleşilere kadar birbirinden renkli ve eğlenceli programları ücretsiz izleme imkanı sunuyor.

Küçükçekmece Belediyesi'nin Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği Ramazan etkinlikleri Küçükçekmecelilerin büyük ilgisiyle devam ediyor. Eski Ramazanları aratmayan birbirinden güzel etkinlikleri vatandaşlarla buluşturan Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayına özel tasavvuf müziğinden gölge oyunlarına, konserlerden tiyatro gösterilerine ve söyleşilere kadar birbirinden renkli ve eğlenceli programları ücretsiz izleme imkanı sunuyor.

7'den 70'e her kesime hitap eden programlarda hem yetişkinler hem de çocuklar için uygun etkinlik seçenekleri yer alıyor. Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan Hacivat Karagöz, çocuk şarkıları, gölge oyunları, orta oyunlar, illüzyon ve jonklör gösterilerinde çocuklar keyifle vakit geçiriyor. Çeşitli konserlerin yer aldığı etkinlik programında, yetişkinler de hem tasavvuf müziğine hem de sanat ve halk müziğine doyuyor.

Ring seferleri düzenleniyor

Küçükçekmece Belediyesi, etkinlik merkezine ulaşımı, belli lokasyonlardan ring seferleri ile sağlıyor. Ramazan boyunca her akşam saat 20. 00'de Arenapark AVM, Cennet Kültür ve Sanat Merkezi önü, Kanarya, Yarımburgaz, Mehmet Akif Bilgi Evleri önü ile Halkalı Marmaray ve Sefaköy Metrobüs duraklarından ring seferleri gerçekleştiriliyor. Küçükçekmece'de Ramazan etkinlikleri, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde 19 Nisan'a dek sürecek. Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiyi Küçükçekmece Belediyesi web sayfası ve sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz.

Küçükçekmece Belediyesi Ramazan programında öne çıkan etkinliklerden birkaçı;

6 Nisan 2023 Perşembe: 20.45: Bubble Show- 21.30: Ali Fıstık Kur'an Gecesi

7 Nisan 2023 Cuma: 20.45: Volkan Abi ile Çocuk Şarkıları - 21.30: Mahşer-i Cümbüş

8 Nisan 2023 Cumartesi: Fuat Erenoğlu Rumeli Türk Müziği Topluluğu

9 Nisan 2023 Pazar: 20.45: Karagöz-Gölge Oyunu- 21.30: Avrupa Konutları Halk Müziği Topluluğu

10 Nisan 2023 Pazartesi 20.45: Aşık ile Maşuk -21.30: Karagöz Şarkıları

11 Nisan 2023 Salı 20.45: İbiş ile Usta Orta Oyunu 21.30: Ayşe Sağyaşar Konser