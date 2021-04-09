İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükçekmece'de dolu yağışı etkili oldu

İstanbul’un bazı bölgelerinde sulu kar ve dolu yağışı etkili oldu.

İstanbul'un bazı bölgelerinde sulu kar ve dolu yağışı etkili oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, megakent İstanbul için sağanak yağmur uyarısı yapmıştı ancak kentte yağmur yerine sulu kar ve dolu yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan dolu yağışı aralıklarla öğleden sonra da devam etti. Nisan ayında etkisini gösteren sulu kar ve dolu yağışı vatandaşları şaşırttı. Sokağa hazırlıksız çıkan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.