Küçükçekmece'de düğün çıkışı silahlı saldırı

Küçükçekmece’de düğün salonundan çıkan şahısların içerisinde bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırı, kameraya yansıdı.
Küçükçekmece'de düğün salonundan çıkan şahısların içerisinde bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırı, kameraya yansıdı.
Dün akşam Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde yaşanan olayda düğün salonunda çıkan kişilerin içerisinde bulunduğu otomobile silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda araçta bulunan 3 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde zanlılar, otomobile doğru defalarca ateş ederek olay yerinden kaçıyor. Olay sırasında çevrede büyük panik yaşanıyor.