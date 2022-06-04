Küçükçekmece'de düzensiz göçmenlere yönelik denetim

Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, “Göçmen Kaçakçılığı"na yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı yıldırım ve martı ekipleri, çevik kuvvet, önleyici hizmetler ile asayiş ekiplerinden 100 polis, yasa dışı yöntemlerle gelip sahilde dolaşan yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetim yaptı.

Polis ekipleri, Menekşe Sahili ile iç kumsal kesiminde gelip denize girmeye çalışan yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetimlerde, kimlik kontrolü, Genel Bilgi Taraması, oturma ve çalışma izni, bulunduğu yerin ikameti gibi kontroller yaptı. Kimliği olanlar ise kimliksiz ve oturma izni olmadan dolaşmamaları konusunda uyarıldı.

Kimliği olmayan ve yerleşim yeri İstanbul olmayan 55 düzeniz göçmen işlemleri İl Göç İdaresine götürüldü.

Öte yandan, polis ekipleri, sahilde izinsiz çadır kuran, vatandaşın huzurunu bozan şahıslara uyarılarda bulunurken, vatandaşları yaşanacak hırsızlık olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Polisin uygulamasının hafta sonu boyunca devam edeceği öğrenildi.