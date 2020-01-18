Küçükçekmece'de eğlenceli yarıyıl tatili

20-25 Ocak ve 28-31 Ocak tarihleri arasında, Atakent, Cennet, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezleri ile Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi'nde ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklerde çocuklar hem eğlenecek, hem de öğrenecek. Kanarya Bilgi Evi'nde düzenlenen Karne Şenliğine katılarak çocukların karne heyecanına ortak olan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Hayatta her zaman mutlu ve sağlıklı olmalarını istediğimiz güzel çocuklarımız bugün karnelerini aldılar. İlk dönem boyunca çocuklarımızın eğitimlerini pekiştirici ve kişisel gelişimlerini destekleyici programlarla yanlarında olduk. Her zaman da olmaya devam edeceğiz. Bütün amacımız, özgün eğitim projelerimizi bilimsel yöntemlerle destekleyerek evlatlarımız için yeni, özgürlükçü, katılımcı ufuklar açmaktır. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan tüm evlatlarımızla gurur duyuyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Öğrencilere İstanbul'da müze turu

Küçükçekmece Belediyesi bu dönemde öğrencileri İstanbul'un en önemli kültür-sanat noktalarına götürecek. Küçükçekmece Belediyesi yarıyıl tatil programında, ‘Şişli Atatürk Evi Müzesi', ‘Harbiye Askeri Müzesi', ‘Miniatürk', ‘İstanbul Modern Sanatlar Müzesi', ‘Zorlu Center', ‘Denizcilik Müzesi', ‘Hababam Müzesi', ‘İstek Vakfı Bilim Müzesi', ‘Panorama Müzeleri' gibi önemli kültür-sanat müzeleri bulunuyor.

Yarıyıl tatilinde Küçükçekmeceli çocuklar, ‘Kelime Avı', ‘Bowling', ‘Üç Taş' gibi oyunlar oynayarak eğlenecek, ‘Bilgi Yarışması', ‘Dikkat Yarışması', ‘Çoklu Zeka İstasyonları Atölye Etkinliği', ‘Yuvalı Kuş- El Kukla Yapımı' gibi etkinliklerde ise öğrenecek.

Yarıyıl tatiline özel LGS kampı

LGS sınavına hazırlanan öğrencileri de unutmayan Küçükçekmece Belediyesi, 20 Ocak'tan 25 Ocak'a kadar, 09.30 ile 14.00 saatleri arasında hızlandırılmış LGS tekrar kursu verecek. Ayrıca çocukların sinema ve belgesel gösterimleri ile de keyifli ve bilgilendirici bir tatil geçirmesi sağlanacak.