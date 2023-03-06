Küçükçekmece'de EYT kuyruğu metrelerce uzadı

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Küçükçekmece'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binası önünde vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrasında vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren ilçedeki SGK binasına gelmeye başladı.

EYT düzenlemesinden faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, Küçükçekmece SGK binası önünde uzun kuyruk oluşturdu.

"7 bin 300 günüm var"

Çok mutlu olduğunu belirten Mahmut Koç isimli vatandaş, "7 bin 300 günüm var, yaklaşık 1 senedir bekliyorum, onun için çok mutluyum. Başvurumu yapacağım, iş yerime verip emekli olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"3 yıl erken emekli oldum"

Erken emekli olduğunu söyleyen Mustafa Kayanır, "Herkese hayırlı uğurlu olsun, güzel bir duygu, emekli olduk. Müracaatımızı yaptık, primimiz 3 yıl vardı dolmasına, 3 yıl erken vurdu. Hükümetimizden Allah razı olsun" diye konuştu.