Küçükçekmece'de feci kaza: 2si ağır 3 yaralı

Küçükçekmece'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeritten gelen araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy Köprüsü üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yenibosna İstikametine ilerleyen 41 AFY 027 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeritten gelen 34 TAR 08 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi sıkışarak yardım beklerken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda dubalarla önlem alırken, itfaiye ekibi ise araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Kazada kurtulan kişiler ambulans ile hastaneye sevk edilirken polis kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kazayı gören başka sürücü, "Otomobil karşı şeritten geldi uçarak sonra bu şeritte taksiyle çarpıştı. Baya kötü oldu. " dedi.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrardan trafiğe açıldı