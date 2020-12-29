İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükçekmece'de feci olay: 13. kattan düşen 1.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçükçekmece’de bir sitenin içerisinde bulunan binanın 13’üncü katından düşen 1.

Küçükçekmece'de bir sitenin içerisinde bulunan binanın 13'üncü katından düşen 1.5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.


Olay, Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, annesi temizlik yaptığı sırada pencereden sarkan 1.5 yaşındaki Hümanaz Ç., dengesini kaybederek 13'üncü kattan aşağıya düştü. Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye götürülen çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.