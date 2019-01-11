İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükçekmece'de geleneksel oyunlar şenliği

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 2.

Okul Olimpiyatları ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri' renkli görüntüler oluşturdu.


Küçükçekmece Arif Nihat Asya Ortaokulu Spor Salonunda gerçekleşen şenliğe, 41 okuldan 656 çocuk katıldı. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenlikleri'ni Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Kurt, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de izledi.


Unutulmaya yüz tutan oyunlar oynandı


Şenlikte çocuklar, mendil kapmaca, yakan top, tombik, yağ satarım bal satarım, el değdirerek bayrak koşusu gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları oynadı. Oyunlar sonrası 7 kategoride dereceye giren öğrencilere Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Kurt tarafından ödüller verildi.


Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yeni nesillere aktarmak, çocukların yoğun ders maratonu arasında eğlenebilecekleri ve kaynaşabilecekleri bir ortam oluşturmak, oyun çağındaki çocuklarımızı dışarıya çıkararak sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve aileleri keyifli vakit geçirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.