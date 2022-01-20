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Küçükçekmece'de "Gençlik Festivali" başlıyor

Küçükçekmece’de gençlerin hep bir ağızdan şarkılara eşlik edeceği ve müziğe doyacakları ‘Gençlik Festivali’ başlıyor.

Küçükçekmece'de gençlerin hep bir ağızdan şarkılara eşlik edeceği ve müziğe doyacakları ‘Gençlik Festivali' başlıyor.


Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği festivalde, gençler; ‘Ceza, Tepki, Tuğkan, Vera, Sufle, Melike Şahin' gibi ünlü isimler ve popüler müzik gruplarının konser performanslarıyla Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 3 gün boyunca doyasıya eğlenecek. 25-26-27 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek festivalde, toplamda 11 konser düzenlenecek. Etkinliklere girişler, HES kodu ile yapılacak.



"Gençlerimizi müziğin çatısı altında buluşturuyoruz"


Tüm İstanbulluları Gençlik Festivali'ne davet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi: “Pandeminin gölgesinde yaşadığımız şu günleri bir nebze olsun renklendirmek ve gençlerimizi ara tatilde motive etmek için müziğin çatısı altında buluşuyor, Gençlik Festivali düzenliyoruz. Müziğin şifacı gücüne inanıyor, bu festivalin gençlerimize iyi geleceğini düşünüyorum. Elbette festival girişi için tüm önlemlerimizi aldık. Gençlerimizin de gerekli hassasiyeti göstereceklerinden şüphem yok. Tüm katılımcılara iyi eğlenceler diliyor, müzikseverleri festivalimize davet ediyorum” diye konuştu.



Festival Programı:


25 Ocak Salı


17.00 kapı açılış


18.30-19.00 Şerbet


19.15- 19.45 Rody Dünyada


20.00-21.00 Kendimden Hallice


21.30-23.00 Tuğkan



26 Ocak Çarşamba


17.00 kapı açılış


19.00 - 19.45 Hazel


20.00- 21.00 Tepki


21.30-23.00 Ceza


27 Ocak Perşembe



17.00 kapı açılış


18.30-19.00 Dengi dengine


19.15- 19.45 Vera


20.00- 21.00 Sufle


21.30 - 23.00 Melike Şahin

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