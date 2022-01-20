Küçükçekmece'de "Gençlik Festivali" başlıyor

Küçükçekmece’de gençlerin hep bir ağızdan şarkılara eşlik edeceği ve müziğe doyacakları ‘Gençlik Festivali’ başlıyor.
Küçükçekmece'de gençlerin hep bir ağızdan şarkılara eşlik edeceği ve müziğe doyacakları ‘Gençlik Festivali' başlıyor.
Küçükçekmece Belediyesi'nin düzenlediği festivalde, gençler; ‘Ceza, Tepki, Tuğkan, Vera, Sufle, Melike Şahin' gibi ünlü isimler ve popüler müzik gruplarının konser performanslarıyla Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde 3 gün boyunca doyasıya eğlenecek. 25-26-27 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek festivalde, toplamda 11 konser düzenlenecek. Etkinliklere girişler, HES kodu ile yapılacak.
"Gençlerimizi müziğin çatısı altında buluşturuyoruz"
Tüm İstanbulluları Gençlik Festivali'ne davet eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi: “Pandeminin gölgesinde yaşadığımız şu günleri bir nebze olsun renklendirmek ve gençlerimizi ara tatilde motive etmek için müziğin çatısı altında buluşuyor, Gençlik Festivali düzenliyoruz. Müziğin şifacı gücüne inanıyor, bu festivalin gençlerimize iyi geleceğini düşünüyorum. Elbette festival girişi için tüm önlemlerimizi aldık. Gençlerimizin de gerekli hassasiyeti göstereceklerinden şüphem yok. Tüm katılımcılara iyi eğlenceler diliyor, müzikseverleri festivalimize davet ediyorum” diye konuştu.
Festival Programı:
25 Ocak Salı
17.00 kapı açılış
18.30-19.00 Şerbet
19.15- 19.45 Rody Dünyada
20.00-21.00 Kendimden Hallice
21.30-23.00 Tuğkan
26 Ocak Çarşamba
17.00 kapı açılış
19.00 - 19.45 Hazel
20.00- 21.00 Tepki
21.30-23.00 Ceza
27 Ocak Perşembe
17.00 kapı açılış
18.30-19.00 Dengi dengine
19.15- 19.45 Vera
20.00- 21.00 Sufle
21.30 - 23.00 Melike Şahin