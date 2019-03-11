Küçükçekmece'de gençlik festivali

Küçükçekmece Belediyesi'nin Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlediği 'Gençlik Festivali' eğlence ve coşkuya sahne oldu.

Binlerce gencin büyük ilgisiyle gerçekleşen festivalde, Kolpa, Bahadır Tatlıöz, Resul Aydemir ve Aydilge şarkılarıyla ve sahne performanslarıyla gençlere adeta müzik ziyafeti yaşattı.

“Küçükçekmece'ye gençlik merkezi geliyor”

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş de katıldı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ilçede 5 yılda yapılan projeleri gençlerle paylaşarak, onlara ilçede yapımı devam eden hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Genç sanatçılara büyük ilgi

Festivalde ilk olarak Resul Aydemir sahne alırken, binlerce katılımcı ‘O Ses Türkiye' yarışmasıyla tanınan sanatçının rap tarzındaki şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Ardından sahneye çıkan Kolpa ve Aydilge sahne performanslarıyla gençlerden tam not alırken, Bahadır Tatlıöz de hayranlarından büyük ilgi gördü.