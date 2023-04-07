Küçükçekmece'de hafriyat kamyonu sürücüsü 85 yaşındaki adamı ezdi

Küçükçekmece'de hafriyat kamyonu sürücüsünün sokaktan geçtiği esnada görmeyerek ezdiği 85 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği alınamayan 34 ENC 747 plakalı hafriyat kamyonu, sokak kesişiminde ilerleyen 85 yaşındaki Mehmet Nezir İlhanlı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tekerliğinin altına giren yaşlı adam ezilirken, kazayı fark eden sürücü ise aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam sağlık ekipleri tarafından kamyonun altından çıkarıldı. 85 yaşındaki İlhanlı, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Çalışmaların ardından kamyon otoparka çekilirken olayla ilgili inceleme sürüyor.

“Teker üstünden geçmiş”

Kamyonun ön tekerleğinin yaşlı adamın üzerinden geçtiğini anlatan Hasan Ali Gündoğdu isimli görgü tanığı, “Araba geçerken, adama vurmuş altına almış. Teker üstünden geçmiş, şahıs altında kaldı. Sonra ambulans gelmiş götürmüş. Adam hayatını kaybetti” dedi.