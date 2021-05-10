Küçükçekmece'de hareketli anlar

Küçükçekmece'de, kısıtlamaya rağmen caddede dolaşan iki kişiye polis arasında ceza tartışması yaşandı. Ceza yazılınca polise hakaret ederek tepki gösteren şahıslar, gözaltına alınmak istendi. Etrafta bulunan vatandaşların da katılmasıyla yaşanan arbedede polis biber gazı kullanarak ve havaya ateş açarak kalabalığı dağıttı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında caddede tezgah pazar tezgahı kurulmaması için önlemler aldı. Bu sırada caddede dolaşan iki polis ekiplerinin dikkatini çekti. Şahısları durduran polis ekipleri kimliklerini alarak sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesti. Karara sinirlenen şahıslar, polis memurlarına hakaret etmeye ve tepki göstermeye başladı. Çevredeki diğer vatandaşların da toplanmasıyla polise yönelik tepkinin dozu da arttı.

Polis ekipleri ile şahıslar arasında arbede yaşandı. Kalabalığı dağıtmak isteyen polis, havaya ateş açtı. Biber gazı da kullanan polis ekipleri, kalabalığı dağıttı.

Gözaltına alınan iki şahıs, polis merkezine götürüldü. Zanlıların cezaevinden yeni çıktıkları ve alkollü oldukları öğrenildi.