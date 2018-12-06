Küçükçekmece'de hat ve pul sergisi görücüye çıktı

‘Ahenk' isimli hat ve kaligrafi sergisi ile Yeşilköy Flatelist Derneği'nin 60. Yıl Pul ve Efemera sergisi sanatseverlerle buluşturuldu.

Açılışa Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, PTT Avrupa Yakası Başmüdür Yardımcısı Bahtiyar Özcan, Yeşilköy Flatelist Derneği Başkanı Erden Güney, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Gelişim Programları Atölyesi Hat ve Kaligrafi Eğitmeni Reyhan Gözel, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

“Sanatla hayatlara dokunuyoruz”

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Gelişim Programları Atölyesi'nin hat ve kaligrafi sergisinde Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in kızı Büşra Karadeniz'in de hat çalışmaları yer aldı. Belediye başkanı ve baba unvanıyla sergiye katıldığını belirten Temel Karadeniz, tüm sanatçıları tebrik ederek, Küçükçekmece'de kültür ve sanatla pek çok insanın hayatına dokunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yeşilköy Flatelist Derneği Başkanı Erden Güney, derneğin 60. kuruluş yıl dönümünde Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nin kapılarını kendilerine açan Başkan Karadeniz ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Gelişim Programları Atölyesi eğitmeni Reyhan Gözel de kültür ve sanata olan katkılarından dolayı Başkan Temel Karadeniz'e teşekkür etti.

Sergide hat ve kaligrafi çalışmalarının yanı sıra uluslar arası yarışmalarda ödül almış Türk pullarından örnekler de sanatseverlerle buluşturuluyor. Sergi, 30 Aralık'a dek ziyaret edilebilir.