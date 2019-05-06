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Küçükçekmece'de iğne oyası ve çakıl taşı çalışmaları sergilendi

Küçükçekmece’nin hünerli elleri iğne oyası çalışmaları ile çakıl taşlarından oluşan tablolarını Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşturdu.

Küçükçekmece'nin hünerli elleri iğne oyası çalışmaları ile çakıl taşlarından oluşan tablolarını Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu.


Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri'nde iğne oyası ve çakıl taşları kurslarına devam eden velilerin hünerli dokunuşlarıyla ortaya çıkan eserler, ortak bir sergide bir araya geldi. Sergi açılışına sanatseverler büyük ilgi gösterdi. El sanatlarından oluşan sergide, ebeveynler tarafından yapılan tepsi, pano, tespih, pike takımı, seccade, bohça, gelin çiçeği, teraryum gibi birçok iğne oyası ürün ve birbirinden özel çakıl taşı tabloları sergileniyor.


Cennet, Halkalı, İnönü, Kanarya, Mehmet Akif ve Yarımburgaz Bilgi Evleri'nde açılan iğne oyası kursuna kayıtlı 80 velinin 500 eseriyle Cennet Bilgi Evi'nde açılan çakıl taşı kursuna kayıtlı 20 velinin 14 tablosunun yer aldığı sergi SKSM'de ziyaret edilebilir.

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