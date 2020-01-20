'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükçekmece'de ikinci el, yardım eline dönüşüyor

Küçükçekmece Belediyesi, sosyal yardım çalışmaları kapsamında başlattığı ‘ikinci el eşya’ dağıtım hizmeti ile hayırseverleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor.

Küçükçekmece Belediyesi, sosyal yardım çalışmaları kapsamında başlattığı ‘ikinci el eşya' dağıtım hizmeti ile hayırseverleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor. Ücretsiz gerçekleştirilen hizmet kapsamında, ilçede 3 ayda 182 haneye ikinci el eşya yardımı yapıldı.


Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, kentte adaleti sağlamak hedefiyle toplumsal eşitliği ve refahı artıracak çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “İmkanı kısıtlı vatandaşlarımızın gereksinimlerini karşılarken, sosyal dayanışmayı ve farkındalığı artırmayı da amaçlıyoruz. İlçe sakinlerimizin evlerindeki ihtiyaç fazlası eşyalar, bir başkasının ihtiyacının tam karşılığı olabilir. Saha ekiplerimiz, bu eşyaları, hayırseverlerin evinden alıp, ihtiyacı olan vatandaşlarımızın evine ulaştırıyor. Konuyla ilgili duyarlılıklarından dolayı ilçe sakinlerimize teşekkür ediyorum. Başvurularını Küçükçekmece İyilik Merkezi'nden gerçekleştirebilirler” dedi.



Başvurular, Küçükçekmece İyilik Merkezi'nden gerçekleştiriliyor


Küçükçekmece Belediyesi, bağışlanan eşyaları, niteliklerine göre ayırarak, tadilat, bakım ve onarımlarını da gerçekleştiriliyor. Hayırsever vatandaşlar; beyaz eşyadan, mobilyaya; medikal malzemelerden, elektronik gereçlere kadar pek çok eşyayı Küçükçekmece İyilik Merkezi'ne bağışlayabilirler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.