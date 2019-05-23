İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Küçükçekmece'de ilçe protokolü iftarda buluştu

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ilçe protokolü ile iftarda buluştu.

İftara katılanlar, Ramazan'ın bereketini aynı sofrada yaşadı.



Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleşen iftara, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, muhtarlar, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı. Küçükçekmece ilçe protokolüyle iftarda bir araya gelen Kemal Çebi ise konuklarla teker teker ilgilendi. Çebi, herkesin Ramazan ayını kutlayarak, “Küçükçekmece'ye hizmet eden, gönül verenlerle bir arada olmak gerçekten çok güzel. Bugün buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.



Ritmin ustaları sahnede


Fevzi Çakmak Meydanı'nda gerçekleşen Ramazan etkinliklerinde ise Perküsyon ustası Engin Gürkey ve öğrencileri sahne aldı. Küçükçekmecelilere unutulmaz bir müzik akşamı yaşatan Engin Gürkey ve ekibi vatandaşlardan büyük alkış aldı. Öte yandan etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Küçükçekmeceli minikler için kağıt atölyesi kuruldu. Kağıtlara şekil ve renk veren çocuklar ise eğlenceli vakit geçirdi. Gelenekselleşen Ramazan etkinlikleri her akşam Fevzi Çakmak Meydanı'nda devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.