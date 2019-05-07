Küçükçekmece'de ilk iftarda gazi ve şehit aileleri buluştu

Küçükçekmece Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftarda yüzlerce şehit yakını ve gazi birlikte oruç açtı.

Küçükçekmece Kaymakamlığı işbirliğiyle Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftarda şehit yakını ve gazilerle bire bir ilgilenen Belediye Başkanı Kemal Çebi, vatandaşların büyük sevgisiyle karşılaştı.

"Sizin kadar değerli insanlara hizmet etmekten çok mutluyum"

Yemek sonrası bir konuşma yapan Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya herkesin Ramazan ayını kutlayarak, "Beni çok duygulandırdınız helal olsun size. Son masaya kadar dolu. Ellerinizden, gözlerinizden öpüyorum. Elleri öpülesi, sizin kadar güzel insanlara hizmet ediyorum ne mutlu bana. Ben en kıymetlilerimize hizmet ediyorum. Çok güzel bir ay, bu ayda inşallah Rabbim mutluluk nasip etsin. Bu Ramazan ayı inşallah hepimizin cehennem azabından kurtuluşunu sağlar diyorum. Rabbim, şehitlerimizle, Hakka yürüyen gazilerimizle bizi cennetinde buluştursun inşallah" diye konuştu.

"Her zaman yanınızdayız"

Programda söz alan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Mübarek ay Ramazan'ın ilçemize, vatanımıza, insanlığa, İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan'ın, yardım ve dayanışma içerisinde geçmesini ve bu yardımlaşmanın bütün ülkemize ve İslam alemine yayılmasını diliyorum. Bugün sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Bu toprakların, bu Cumhuriyetin ilelebet yaşayabilmesi için kendisini siper etmiş ve bu topraklara şehit düşmüş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarını ve tüm saygıdeğer şehitlerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Burada bulunan tüm şehit annelerinin ellerinden, babalarının gözlerinden öpmek istiyorum. Onların asla yalnız olmadıklarını, başta Cumhuriyetimizin, milletimizin, hükümetlerimizin, tüm kamu kuruluşlarının şehit ailelerimizin yakınında, yanında olduğumuzu ifade etmek isterim" dedi.

İlçe Müftüsü Mustafa Temel ise iftardan önce yemek duası okudu. Yüzlerce gazi ve şehit yakını birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı.

İftara Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, İlçe Müftüsü Mustafa Temel, Garnizon Komutanı Albay Kadir Okyay, şehit yakınları ve gaziler katıldı.