Küçükçekmece'de ilk meclis toplantısı gerçekleşti

Küçükçekmece Belediyesi 7'nci dönem nisan ayı meclis toplantısı 1'inci birleşimi Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi başkanlığında gerçekleşti.

Belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleşen toplantıda, Divan Katipleri, Meclis Başkan Vekilleri, Encümen Üyeleri, İhtisas Komisyon Üyeleri, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Üyeleri, 6183 kanun gereği komisyon üyeleri, afet hak sahipleri komisyon üyeleri seçildi. Ayrıca yetkili sendika ile sosyal denge görüşmeleri yapılabilmesi için Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'ye yetki verildi.

“Bu belediye 770 bin Küçükçekmeceli'nindir”

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan Kemal Çebi, 5 yıllık süre içerisinde görev yapacak meclis üyelerine başarılar dileyerek, “Devlet yönetmekte siyaset çok fazla işin içerisinde olmamalı. Seçilirken, 770 bin nüfuslu Küçükçekmece'nin her bir ferdine ayırt etmeden hizmet edeceğimize söz verdik. Bundan sonra Küçükçekmece Belediyesi Küçükçekmece'de yaşayan 770 bin ferdin belediyesidir. Burada hiç ötekileştirmeden, geldiği yere bakmadan, siyasi anlayışı, mezhebi, inancı ne olursa olsun sadece görev yapıyorum, hizmet veriyorum diyeceğiz. Yapmamız gereken Küçükçekmece'nin ödediği vergilerle oluşan bütçeyi eşit, siyaset katmadan ya da temiz siyasetle Küçükçekmece halkına iade edebilmemizdir. Bu konuda gerek belediyemizde gerek belediye kuruluşlarında hiçbir ayrım göstermeden bu hizmeti sizlerden aldığım destekle yürüteceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

“Şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir belediyecilik”

Tek hedeflerinin Küçükçekmece'ye hizmet etmek olduğunu da belirten Kemal Çebi, “Demokratik kurallar içerisinde ülkemizin dirliğine, dayanışmasına, birliğine, sonuna kadar saygılı kalarak; Cumhuriyetimize, Atatürk ve onun ilkelerine bağlı kalarak devlet anlayışımızı devam ettirerek bu görevi yerine getireceğiz. Bu görevde en ufak bir olumsuzlukla karşılaşmayacağımıza inanıyorum. Küçükçekmece'de şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir, denetimi talep eden bir belediye anlayışı ile Küçükçekmece'yi yöneteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Denetim mekanizmaları resmi denetçimiz olmasına rağmen Küçükçekmece'de yaşayan Küçükçekmeceliler de belediyemizin denetleyicileridirler. Hangi mahalleden kaç oy geldi diye bakmadan 31 Mart seçimini geride bırakarak, saygı ve sevgi içerisinde birbirinin düşüncesine ve fikrine saygı gösterilirse hep beraber başarı sağlayacağımızdan ben yüzde 100 eminim” diye konuştu.

Yapılan oylamaların sonuçlarında ise Meclis 1'inci Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, Meclis 2'nci Başkan Vekili Mustafa Bilgili, Encümen Üyeleri Mahmut Sedat Özkan, Gökhan Aygün, Hafiz Şirazi Kaba oldu. Gündem gereği ihtisas komisyonu üyeleri de seçildi.