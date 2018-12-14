Küçükçekmece'de kadın hastalıkları ve tüp bebek konuşuldu

Dr. Refahattin Yücel, Küçükçekmeceli vatandaşları, kadın hastalıkları ve tüp bebek konusunda bilgilendirdi. Tüp bebek uygulaması yapılan kadınların toplumda yanlış yönlendirildiğini belirten Yücel,Bu süreçte hasta baskı altında kalmamalı. Yanındakiler ona yardımcı olmalılar. Ona stres yaşatmamalılar” dedi.

Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen söyleşide Küçükçekmecelilerle bir araya gelen Dr. Refahattin Yücel, kadın hastalıkları ve tüp bebek konularını ele aldı. Küçükçekmeceli vatandaşlar ise, söyleşiye büyük ilgi gösterdi.

“Çevresindekiler kadına yardımcı olmalı”

Tüp bebek uygulamasını detaylı bir şekilde katılımcılara aktaran Dr. Refahattin Yücel, “Mikroskop altında yumurta ile spermi birleştiriyoruz. Birkaç gün takip ediyoruz. Embriyo gelişimi istediğimiz kalitedeyse, kadın rahmine yumurtayı yerleştiriyoruz. Biz kadın rahmine yumurtayı koyunca orada yapabileceğimiz şeyler bitiyor. Biz hastaya embriyon kaliteli gebe kalma şansın yüksek diyoruz. Ya da gebe kalma ihtimalin düşük diyoruz. Ancak transfer yaptıktan sonra kadın kendini gebe hissediyor. Çevresindeki herkes kıpırdamadan dur diyor. Biz bunu kıramadık bir türlü. Maalesef toplumumuz bilmeden her şeyi bilen bir toplum çünkü. Bilen insan ise transferden sonra normal yaşantısına devam ediyor. 12 gün hasta bekliyor. Bu süreçte bizim ya da hastanın yapacağı hiçbir şey yok. O sürecin sonunda kadın bir tahlil yaptırıyor, gebe kalıp kalmadığı ortaya çıkıyor. Bu süreçte hasta baskı altında kalmamalı. Yanındakiler ona yardımcı olmalılar. Ona stres yaşatmamalılar” dedi.

“Kadından önce erkek tahlil yaptırmalı”

“Tüm dünyadaki insanların hepsi bir yumurta ve bir spermden dünyaya geliyor. Teknoloji o kadar ileri gitti ki, sperm az bile olsa olabiliyor. Sadece spermin varlığı bize yetiyor. Bir de kaliteli olması gerekiyor tabii ki. Erkek spermim yok deyip pes etmemeli. Biz yumurtadan parça alıyoruz. Bir adet sperm çıksa bile biz onu değerlendiriyoruz. Ben en az 3 defa deneyin diyorum. Pes etmeyin diyorum. Erkek önce sperm tahlili yaptırmalı. Kadın bu süreçte hiçbir şey yaptırmamalı. Hiçbir işleme girmemeli. Üremeye yardımcı, bu işle uğraşan 60 merkez var. Orada daha tecrübeli insanlarla işe başlayın. Burada psikoloji de çok önemli. Burada arzu ve istek olmalı. Negatif bir düşünce olmamalı” diye konuştu. Dr. Refahattin Yücel program sonunda ise katılımcıların sorularını yanıtladı.