Küçükçekmece'de Kadın Ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çalışmalarına başladı

Küçükçekmece Belediyesi, kadın dostu kent hedefi ve kentin sunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi fırsatlardan herkesin eşit bir biçimde yararlanmasını sağlamak amacıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü hayata geçirdi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Kadın dostu kentler, kentin sunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi fırsatlardan kentte yaşayan herkesin eşit bir biçimde yararlanabileceği kentlerdir. Bu kenti mümkün kılmanın tek yolu ise katılımcı yönetimi sağlayacak mekanizmaların yerel düzeyde oluşturulmasından geçiyor. Kadınların huzurla ve güvenle yaşayabildiği, kalkınmanın merkezinde olduğu, sosyal hayata ve iş hayatına daha çok katıldığı, kentte eşitliğin sağlanabildiği örnek bir ilçe olmayı hedefliyoruz. Kadınların toplumsal ve siyasal hayattan, ekonomiden izole edilmesi kabul edilebilir değil. İlk olarak toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmalar yürütecek olan müdürlüğümüz sonraki süreçte çalışmalarını genişleterek, her türlü ayrımcılığa karşı projeler geliştirerek hizmet vermeye devam edecek” diye konuştu.

Şiddetle mücadele, sağlık hizmetleri ve çocuk aile birimi görev yapacak

Cinsiyet, cinsiyet kimliği, dil, din, ırk, etnik köken, inanç ve inançsızlık ayrımı yapılmaksızın, kentte yaşayan tüm bireyleri kucaklama hedefiyle kurulan müdürlük hizmetleri kapsamında şiddetle mücadele, sağlık hizmetleri ve çocuk ve aile birimi görev yapacak. Bu birimler; kadınların sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere, istihdam olanaklarına, kentsel hizmetlere, şiddete maruz kaldıkları takdirde haklarını güvence altına alacak mekanizmalara erişimini kolaylaştırıcı çalışmalar sürdürecek. Ayrıca aile, çocuk ve bireyin ruhsal ve fiziksel bütünlüğünün korunması, refahının artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecek.

STK'larla işbirliği

Küçükçekmece Belediyesi, ilgili sivil toplum kuruluşlarını da belediyenin karar alma süreçlerine dahil etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Belediye Başkanı Kemal Çebi işbirlikleri ve ortak yürütülebilecek çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla kadın örgütleriyle toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, Anne Çocuk Eğitim Vakfı, Atakent Kadın Meclisi, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Filmmor Kadın Kooperatifi, Havle Kadın Derneği, Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, Kadın Cinayetlerine Dur De Platformu, Kadınlarla Dayanışma Vakfı, Kadının İnsan Hakları ve Yeni Çözümler Derneği, Kadın Meclisleri, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Sosyal Dayanışma Ağı Derneği, Türkiye Aile Planlaması Vakfı, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği temsilcileri katıldı.