Küçükçekmece'de kafeye gelen müşteri çalışanı darp etti

Küçükçekmece'de, geldiği kafede kız arkadaşıyla tartışan şahıs, çıktıktan sonra dönüp çalışanı darp etti. Yüzüne 5 dikiş atılan genç çalışan, kendisini darp eden şahıstan şikayetçi olurken, saldırganın kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesindeki bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şahıs kız arkadaşıyla kafeye geldi. Burada dondurma yedikten sonra kız ile erkek arasında tartışma çıktı. Kafeden ayrılan ikilinin arasındaki sözlü tartışma kapı önünde de devam etti.

Ardından erkek şahıs, birden montunu çıkarıp koşarak kafe çalışanı Yunus Subaşı'ya saldırdı. Şahıs, kız arkadaşıma ‘baktın' diyerek, Subaşı'nın boğazını sıkıp onu darp etti. Diğer çalışanların araya girmesiyle şüpheli kaçarken, Subaşı'nın yüzü kan içinde kaldı.

Aldığı darp raporu sonrası Subaşı, karakola giderek şüpheli saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Şahsın kapı önünde kız arkadaşıyla tartışması ve kafeye koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Hayatında ilk defa şahsı gördüğünü anlatan kafe çalışanı Yunus Subaşı, “İlk önce bir kadın ve erkek geldi, dondurma aldıktan sonra erkek tip tip bana baktı. Şüphelendim biraz, tanımıyorum, birine benzetti dedim. İkisi burada kavga ettiler, sonra dışarı çıktılar. Çıktıktan sonra aniden dükkanıma girip saldırmaya başladılar. O sırada ne olduğunu anlamadım. Saldırıya uğradıktan sonra çocuk kaçtı gitti. Sebep şu, içeri girip direk, ‘kız güzel mi' dedi, anlamadım ne dediniz, ‘neye bakıyorsun' dedi. Kafede olduğumuz için müşterilerimize bakmak zorundayız. Sonra bu olayı yaşadık. Normal yumrukla saldırdı ama hastaneye gittiğimde doktor dedi ki, kesici bir şey vurmuş. Darp raporu alıp şikayetçi oldum” diye konuştu.