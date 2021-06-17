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Küçükçekmece'de kağıt fabrikasındaki yangın devam ediyor

Küçükçekmece’deki kağıt fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın devam ediyor.

Küçükçekmece'deki kağıt fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın devam ediyor. Kağıt fabrikasındaki yangına müdahale anları drone ile havadan görüntülendi.


Yangın saat 00.00'da Küçükçekme Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan kağıt üretim fabrikasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkmıştı. Yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bağlı çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor.


Yangın havadan drone ile görüntülendi


Yaklaşık 2 saattir devam eden yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına müdahale anları ise havadan drone ile görüntülendi.

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