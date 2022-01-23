Küçükçekmece'de kar yağışını gören vatandaşlar sokağa döküldü

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar kentin genelini beyaza bürüdü. Küçükçekmece'de çocuklar aileleriyle birlikte kartopu oynayarak, kimisi kayarak kimisi de parka çıkıp halay çekerek karın keyfini çıkardı. Kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Küçükçekmece'de akşam saatlerinde ani şekilde başlayan kar yağışı yerleri beyaza bürüdü. Karın yağdığını gören çocuk, yaşlı, kadın erkek her kesimden vatandaş kendini dışarı attı. Yoğun yağışa aldırmayan çocuklar sokakta doyasıya kartopu oynarken, kimisi de poşetlerle yokuş olan yollarda kayarak eğlendi.

Parka çıkıp karın altında halay çektiler

Gece geç saatlere kadar sokaklarda eğlenen gençler ise kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Yoğun yağışı gören bir grup kadın ise parka çıkarak müzik eşliğinde halay çekti. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar ise sokakta hem kartopu oynadı hem kayarak doyasıya eğlendi.

Yol kapandı araçlar yolda kaldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler aniden buzlanan yolda kaldı. Halkalı Gümrük Yolunda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar ise kayarak gidebildi. Kimisi de diğer araçlara çarparak durabildi.

Arkadaşlarıyla kartopu oynamaya çıkan mahalle sakini Selman Ece, “Uzun süre karın gelmesini bekliyorduk. Yarın hem tatil hem de kar yağışını görünce çocuklarla beraber sokağa çıktık. Sabaha kadar buradayız ve eğleneceğiz. Karın tadını çıkaracağız” diye konuştu.