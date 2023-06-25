Küçükçekmece'de kaza: 1 yaralı

Küçükçekmece'de kontrolünü kaybeden bir sürücü refüje çarparak takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Küçükçekmece Sefaköy Mahallesi 20 Temmuz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Çakal yönetimindeki 45 ADU 50 plakalı araç kontrolden çıkıp refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç 50 metre sürüklenip ters döndü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralan sürücü tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Takla atan araçta ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Aracın kurtarıcı araçla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.