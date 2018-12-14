Küçükçekmece'de kediye köpek dişi müdahalesi

Vatandaşların ihbarıyla kediye ulaşan ekipler, kontrollerini yaptıkları kedinin uzayan köpek dişini operasyonla aldı.

Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner ekipleri, ilçedeki vatandaşlardan gelen kedi ve köpek ihbarlarını değerlendirmeye devam ediyor. Küçükçekmece Belediyesi Veteriner ekipleri, Fatih Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşın ihbarı üzerine öndeki köpek dişi olağanüstü büyüyen ve yemek yiyemeyerek halsiz düşen kediye müdahale ederek sağlığına kavuşturdu.

Küçükçekmece'de bir okulda öğretmenlik yapan Onur Barık, “Kedi görev yaptığım okulun önünde her gün çocuklarla birlikte beslediğimiz bir kediydi. Dişi ile ilgili bir problemi olduğunu gördüm. Yemek yiyemiyordu. Tedavi edilmezse birkaç gün sonra iyice halsiz düşecek belki de ölecekti. Belediyemize bir tweet attım. Onlar da kayıtsız kalmadı. Hızlı bir şekilde bana dönüş yaptılar” dedi.

Kediye anında müdahale ettiklerini belirten Belediye Veteriner Hekimi Yunus Emre Sondoğan, "Kedi bize geldiğinde iştahı yoktu. Uzayan dişini operasyonla aldık. Sağlık durumu iyi. Kendisini biraz daha dinlendirip, aldığımız mahalleye bırakacağız" diye konuştu.