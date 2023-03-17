Küçükçekmece'de kıraathanede silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Küçükçekmece'de kıraathane sahibi Güzel Koçak'la henüz bilenmeyen bir nedenle tartışma yaşayan bir müşteri, yanında bulundurduğu silahla Koçak'ı başından vurdu. Ağır yaralanan kıraathane sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00'te Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi, Tuna Caddesi üzerinde bulunan kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kıraathane sahibi Güzel Koçak'la ismi öğrenilemeyen bir müşteri tartışma yaşadı. Müşteri, tartışmanın büyümesiyle üzerinde bulundurduğu silahla Koçak'a ateş etti. Koçak kafasına isabet eden kurşunla yaralanırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Koçak'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri uzun süre kıraathanede inceleme yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Güzel Koçak'ın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.