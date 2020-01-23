Küçükçekmece'de kış spor okulları başladı

Küçükçekmece Belediyesi'nin ilçede sporu tabana yaymak, sportif müsabakalar aracılığıyla takım ve mücadele ruhunu geliştirmek, çocukların sosyal ve bedensel gelişimine katkı sağlamak amacıyla hizmete açtığı ücretsiz yaz-kış spor okullarında eğitimler 12 ay boyunca devam ediyor.

6-14 yaş arası çocuklara 13 branşta eğitim veren spor okullarından 9 ayda, 11 bin 672 çocuk ücretsiz olarak yararlandı. Futboldan basketbola, tenisten, atletizme birçok dalda hizmet veren Kış Spor Okulları'nın kayıtları ise devam ediyor.

Lisanslı eğitmenler eşliğinde spor imkanı

Büyük ilgi gören Küçükçekmece Belediyesi Spor Okulları'nda eğitimler, ilçedeki 4 halı saha tesisinde futbol; 12 okul spor salonunda ise basketbol, hentbol, voleybol, futsal, jimnastik, karate, tenis, aikido, masa tenisi, güreş, badminton, atletizm olmak üzere toplam 13 branşta 32 lisanslı uzman eşliğinde devam ediyor.

Kayıtlar devam ediyor

Kış Spor Okullarına kayıt yaptırmak isteyen ebeveynler, 1 adet kimlik fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf ile Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'nda bulunan spor kayıt masasına başvurularını gerçekleştirebilirler.