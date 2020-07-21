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Küçükçekmece'de korku dolu anlar: İki çocuğa araç çarptı

Küçükçekmece’de sokakta oynayan iki çocuğa araç çarptı.

Küçükçekmece'de sokakta oynayan iki çocuğa araç çarptı. Çocukları hastaneye kaldırılırken, korku dolu anların yaşandığı olay cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, akşam saatlerinde Söğütlüçeşme Çamlıbel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki Muhammed M. ile 6 yaşındaki Faruk M. isimli kardeşler sokakta oynadığı sırada, sokaktan geçen bir otomobil çocukları fark etmeyerek çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü aracını durdurarak çocukların yanına koştu. Çevredeki vatandaşlar da hemen ambulansa haber verdi. Yaşanan panik anları bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocukları hastaneye kaldırılırken, çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Sürücü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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