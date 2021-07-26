Küçükçekmece'de korkutan yangın

Küçükçekmece'de bir hurdalıkta yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeni konusunda bina sakini ve hurdalık sahibi suçu birbirine attı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi 1. Gonca Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak içinde bulunan bir hurdalıktan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar, yan tarafta bulunan 4 katlı binaya da sirayet etti. Bina sakinleri çevredeki vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartılırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın 1 saatlik çalışma neticesi söndürülürken, ekipler yangının çıkış nedenini tespit etmek üzere araştırma başlattı. Sokak içinde bulunan hurdalık sahibi ve bitişiğindeki binada oturan vatandaşlar yangının çıkış nedeni konusunda suçu birbirlerine attı.

Yan binadan çıkan yangının kendi evine sıçradığını iddia eden Yeter Baki, “Komşuya gitmiştim. Hemen geldim. Bir koku var içerde. Yan tarafta kelle paça mı ne bir şeyler yapıyorlarmış. Bizim alt madenlikte rüzgar vurunca ateş içeri geliyor. Kurtaramadık. Ben eşime bağırdım, ‘Yan tarafın ateşi geldi kalk' diye. Yandaki evden çıktı yangın, bizim eve sıçradı. Hurdacıyız. Evin eşyalarını da hurda eşyaları da kenara atıyorduk. Yaralanma ve can kaybı yok ama bütün eşyalarım gitti. Zarar çok” dedi.

Yangının hurdalıktan çıkarak yan binaya sıçradığını iddia eden mahalle sakini Aykut Perk, “Önce bizim dükkanda kazandan duman attı. Kazan bozuldu zannettik. Ondan sonra şartellerden yanık kokusu gelince şartelleri kapadık dışarı çıktık. Yan taraf duman içinde. Arabaları çektik, aradık itfaiyeyi. Hurdalıktan çıktı. Orada beyaz eşyalar varmış, kazan varmış. Muhtemelen oradan çıktı, yan binaya sıçradı. Hatta evlerin de mutfakları yandı” diye konuştu.