Küçükçekmece'de Korona virüs tedbirleri hız kesmiyor

İlçedeki 316 cadde ve sokak ile vatandaşlardan gelen talep üzerine 127 adet özel mülk ilaçlandı.

Halkın en çok kullandığı alanlar, toplu ulaşım durakları, kamu kurumları, camiler, hastaneler, aile sağlık merkezleri, eczaneler, çöp konteynerleri, berber ile kuaförler ve parklarda gerçekleştirdiği dezenfeksiyon işlemleri ile kapalı alanlarda da hijyen çalışmasını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi, vatandaşların Covid-19 tedbirleri kapsamında hareket etmesi için önlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilçedeki 316 sokak ve cadde ile 822 konteyner dezenfeksiyonu da gerçekleştirildi.

Pandemi süreci boyunca özverili bir çalışma örneği sergileyerek, vatandaşların çağrılarını yanıtsız bırakmayan İletişim Merkezi ekipleri, Ocak ayında 18 bin 139 çağrı yanıtlayarak gelen istek, talep ve şikayetleri ilgili birimlere iletti.

İlçedeki camilerde 220 bin 480 adet tek kişilik seccade dağıtımı gerçekleştirilirken, 185 ibadethanede temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamalarında sokaktaki can dostları da unutmayan belediye ekipleri, 2 bin 382 can dostun aşısını tamamlayarak, 2 bin 482 sokak hayvanının da tedavilerini tamamladı.

Ücretsiz evde bakım ve evde sağlık hizmetleriyle yaşlı, hasta ve engelli vatandaşları hayata bağlayan Küçükçekmece Belediyesi, Ocak ayında 126 hastaya ambulans hizmeti verdi. 171 vatandaş ise belediyenin sunduğu ücretsiz diyetisyen hizmetinden faydalandı.