Küçükçekmece'de kütüphane sayısı 9'a yükseldi

Küçükçekmece Belediyesi, ilçe sakinlerini kitapla buluşturmak, bilgiye kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla kente kazandırdığı kütüphanelere bir yenisini daha ekleyerek, kütüphane sayısını 9'a'yükseltti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Mehmet Akif Mahallesi'nde tasarlanan bin 200 kitaplı Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi'nin açılışını vatandaşlarla birlikte gerçekleştirdi.

Küçükçekmece Belediyesi, ilçe sakinlerini kitapla buluşturmak, bilgiye kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla kente kazandırdığı kütüphanelere bir yenisini daha ekleyerek, kütüphane sayısını 9'a'yükseltti. 45 kişilik kapasitesi ile hizmet verecek olan kütüphanenin açılışına Küçükçekmecelilerin yanı sıra mahalle muhtarları da katılım sağladı.

"Açtığımız her kütüphane, cehaletle mücadelenin güçlü bir yoludur"

Açılış töreninde konuşan Başkan Çebi, Küçükçekmece'deki 9. kütüphaneyi açtıklarını ifade ederek, “Bir kentin gelişmesi için yaptığımız yollar, kaldırımlar yeterli değildir. Aslolan; bilim, kültür, sanat ve edebiyatı gençlerin buluşması gereken çağlarda onlarla buluşturuyorsak o kentin gelişmesine güçlenmesine katkı sunuyoruz demektir. Biz de bunları yapmaya çalışıyoruz. Açılan her kütüphanemiz cehaletle mücadelenin güçlü bir yoludur. 4 yıl önce belediye başkanlığına aday olduğumda bunlardan bahsetmiştim. Şimdi Küçükçekmece'de bu projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum” diye konuştu.

Haftanın 6 günü hizmet verecek

Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi'nde edebi roman, tarih, kişisel gelişim, din, toplumsal bilim ve çocuk kitaplarından oluşan bin 200 kitap bulunuyor. Çocuk, genç ve yetişkinlerin yararlanacağı kütüphanede, yararlanıcılara ödünç kitap ve internet hizmeti de verilecek. Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi, haftanın 6 günü saat 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.