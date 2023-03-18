İhlas Haber Ajansı

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Küçükçekmece'de lise öğrencileri tekme tokat birbirine girdi

Küçükçekmece’de, okuldan çıkan iki grup lise öğrencisi henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

Küçükçekmece'de, okuldan çıkan iki grup lise öğrencisi henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Tarafların sokak ortasında tekme ve tokatla birbirine girdiği anlar kameraya yansıdı.


Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle lise öğrencileri okul çıkışında tartışmaya başladı. İki grup arasındaki tartışma büyüyünce tekme tokat birbirlerine saldıran öğrencileri yanlarında bulunan diğer öğrenciler ayırmaya çalıştı. Sokaktan geçen vatandaşların kavgayı ayırmasıyla son bulurken yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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