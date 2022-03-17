İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Küçükçekmece'de liseli kızların kavgası kamerada

Küçükçekmece’de okul çıkışında liseli kızlar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Küçükçekmece'de okul çıkışında liseli kızlar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Birbirlerine yumruk atan kızları vatandaşlar güçlükle ayırırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, 15 Mart Salı günü akşam saatlerinde Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi'ndeki bir lisede okuyan bir grup öğrenci arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki gruptan oluşan kız öğrenciler arasında sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kızlardan ikisi, önce birbirlerinin saçını çekmeye başladı, ardından birbirlerini yumrukladı. Yoldan geçen veliler ile esnaf kavgayı ayırmaya çalıştı, ancak kızlar birbirlerine yumruk atmaya devam etti. Taraflar bir süre sonra veliler ile esnafın yardımıyla ayrıldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmazken, kızların saç başa ve yumruk yumruğa kavgası bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.