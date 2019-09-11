Küçükçekmece'de Macera Parkları 6 ayda 4 bin 50 ziyaretçi ağırladı

Küçükçekmece'de belediyesi tarafından ücretsiz hizmet veren Macera Parkları'nı 6 ayda 4 bin 50 ziyaretçi ziyaret etti.

Küçükçekmece Belediyesinin Halkalı'da bulunan Selçuklu ve Kanarya'da bulunan Soğuksu Macera Parkları'na Küçükçekmeceliler ile İstanbullular büyük ilgi gösterdi. Son 6 ayda Küçükçekmece Belediyesi Macera Parkları'nı 4 bin 50 kişi ziyaret etti. Sadece çocuklara ve gençlere değil yetişkinlere de hitap eden Macera Parkları'na gidenler şehrin göbeğinde farklı bir gün geçirme fırsatı buldu. Özellikle çocuklarına aktivite yaptırmak isteyen ebeveynlerin tercih ettiği Macera Parklarında, aileler ve çocukları kaya tırmanışından serbest düşme kulesine kadar birçok parkurda eğlenceli vakit geçirdi.

"Ailesiyle keyifli vakit geçirmek isteyenleri bekliyoruz"

Macera Parklarının büyük ilgi gördüğünü belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Küçükçekmece Belediyesi olarak çocuklarımızın, gençlerimizin doğayla iç içe, eğlenceli ve eğitici zaman geçirmesini amaçladık. Sadece gençler ve çocuklar değil, yetişkinler de buradan ücretsiz faydalanabilir. Ailesiyle birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

“Çok eğleniyorum keşke her gün gelsem”

Küçükçekmece Belediyesi Soğuksu Macera Parkı'na çocuğunu getiren Selime Özcan (50), “Ben 87 kiloyken, 13 metre yükseklikten atladım. Çok güvenli. Adrenalini çok severim. Çok eğlendim. Tırmanma duvarında ise gençlere bile taş çıkarttım. En üste kadar çıktım. Günün yıldızı ilan edildim. Şimdi de çocuğumu getirdim. Kemal Çebi başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Annesiyle Macera Parkı'na gelen Nisa Nur Özcan (12) da, Macera Parkı'nda çok eğlendiğini belirterek, “Buraya her gün gelsem sıkılmam. Çok eğleniyorum burada. Yeşilliği çok fazla eğlencesi bol. Çocuklar için çok güzel bir yer. Çok mutluyum. Yapanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Üst Düzey Güvenlik Önlemleri Alındı

Macera Parkı'na gidenler son teknoloji güvenlik önlemleri ile korunuyor. Parkurlara katılan kişiler, özel güvenlikli kask ve kemer takmak zorunda. Küçükçekmece Belediyesi Macera Parkı'na gidenler alanında uzman eğitmenler tarafından bilgilendirildikten sonra üst düzey güvenlik önlemleri ile eğlenceye başlıyor. Küçükçekmece Belediyesi Macera Parkları'nda 8 uzman eğitmen olduğunu belirten Macera Parkı Yöneticisi Suat Doğan, “Türkiye'de en yüksek kaliteli ve güvenlikli macera parkı burası. Türkiye'de bu işi yapan tek firma ile çalışıyoruz. Oyun gruplarımızın bakımı düzenli olarak yapılıyor. Bugüne kadar 30 bin kişi ağırladık ancak tek bir kaza bile yaşamadık. Aileler gönül rahatlığıyla gelebilir” dedi.

Haftanın 6 Günü Ücretsiz Hizmet Veriyor

Pazartesi hariç haftanın 6 günü vatandaşlara hizmet veren Macera Parkları'nda, tırmanma duvarı, zipline, serbest düşüş kulesi, ip parkuru, ağaçlar arası geçiş parkuru, danışma, WC, dinlenme alanı, emanet dolapları bulunuyor. Hafta içi 09.00-17.00, hafta sonu 11.00-17.30 saatleri arasında açık olan Macera Parkları'na ulaşım da bulunuyor. Halkalı' da bulunan Selçuklu Macera Parkı'na gitmek için, Sefaköy metrobüs durağında indikten sonra, İkitelli minibüslerine binilebilir. Kanarya'da bulunan Macera Parkına ulaşmak için ise Marmaray'ın Mustafa Kemal Paşa durağında inilip, yürünebilir.