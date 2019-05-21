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Küçükçekmece'de Milli Mücadelenin 100'üncü yılında iki önemli sergi

Küçükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs’ın 100.

Küçükçekmece Belediyesi, 19 Mayıs'ın 100. yılında iki önemli sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.


Cennet Kültür ve Sanat Merkezi kapılarını ‘Kurtuluşa Giden Yolun 100'üncü yılında, 100 Portre -100 Sanatçı' sergisine aralarken, Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde ise Halime Türkyılmaz'ın kum tekniği ile yapmış olduğu Atatürk portreleri sergisi açıldı.


Portrelerle sanat yolculuğu


CKSM ev sahipliğindeki sergide, Türk sanat tarihinin kilometre taşlarından olan 100 ressamın portresi, günümüz yaşayan 100 genç ressam tarafından çalışıldı. Her sanatçı kendi üslubunca Türk sanat tarihinden seçmiş olduğu bir ismin portresini yaptı. Türkiye genelinden güzel sanatlar fakülteleri akademisyenleri ve serbest çalışan sanatçıların yer aldığı proje ile izleyenlere adeta bir sanat tarihine yolculuk deneyimi yaşatılması amaçlandı. Aralarında Osman Hamdi Bey, Hüseyin Avni Lifij, Celile Hikmet, Fahrelnissa Zeyd, Mehmet Güleryüz, Komet ve daha pek çok ismin portrelerinin görülebileceği sergi 24 Mayıs Cuma gününe dek izleyiciyle buluşacak.


AKSM ev sahipliğindeki sanatçı Halime Türkyılmaz'ın kum tekniği ile çalıştığı ‘Atatürk Portreleri' de 31 Mayıs'a dek sanatseverlere açık olacak.

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