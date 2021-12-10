İhlas Haber Ajansı

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Küçükçekmece'de minibüsün çocuğun üzerinden geçme anı kamerada

Küçükçekmece’de, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk minibüsün altında kaldı.

Küçükçekmece'de, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk minibüsün altında kaldı. Aracın üzerinden geçtiği çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, dün saat 15.50 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta oynayan 3 yaşındaki Ali Hızır isimli çocuk, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada gelen servis minibüsü 3 yaşındaki çocuğa çarpıp, altına aldı. Minibüsün altında kalan çocuğu dedesi kucağına alarak hastaneye götürdü.


Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan çocuk ise hayatını kaybetti. Ölen 3 yaşındaki çocuğun cenazesi Erzurum'da defnedilmek üzere götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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