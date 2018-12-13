Küçükçekmece'de modern spor tesislerin sayısı artıyor

Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki spor tesislerinin sayısını arttırıyor. 17 farklı branşta eğitim veren yaz ve kış spor okullarıyla binlerce gence spor yapma imkanı sunan Küçükçekmece Belediyesi, ilçeye kazandırdığı spor kompleksleriyle de adından söz ettiriyor.

“ Desteğimiz devam edecek”

‘Spor yapılarak geçirilmiş bir gün kazanılmış yarındır' anlayışı ile spora ve sporcuya yatırım yapmayı sürdürdüklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Küçükçekmece'de göreve geldiğimiz günden bugüne ilçemizdeki spor tesisi sayısını 18'e çıkarttık. İlçemize kazandırdığımız bu spor alanları ile sadece ilçemizde değil, İstanbul'da ve Türkiye genelinde spor ilçesi Küçükçekmece olarak anılmaya başlandık. Sporu yaşam biçimi haline getiren gençlerimizi ve tüm vatandaşlarımızı tebrik ve takdir ediyorum” dedi.