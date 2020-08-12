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Küçükçekmece'de namlusu değiştirilen 21 adet tabanca ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Küçükçekmece’de yapılan operasyonda 21 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan tabanca ile 23 adet fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Küçükçekmece'de yapılan operasyonda 21 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan tabanca ile 23 adet fişek ele geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yasa dışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Küçükçekmece ilçesinde yapılan operasyonda 21 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” kapsamında tabanca ile 23 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda S.S. ve İ.E. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.


Şahıslar daha sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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