Küçükçekmece'de öğretmenler günlerini şarkı söyleyerek kutladı

Küçükçekmece'deki öğretmenler günlerini, Küçükçekmece Belediyesinin düzenlediği 24 Kasım konseri ile kutladı.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen konserde Küçükçekmece'de görev yapan müzik öğretmenleri sahne aldı. Küçükçekmeceli müzik öğretmenlerinden oluşan koro meslektaşlarına unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı. Konseri Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ile İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Necati Tekbaş da öğretmenlerle birlikte izledi.

"Öğretmenlik meslekten öte bir ideal"

Konserde tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Öğretmenlik hep imrendiğim bir meslek oldu. Aslında öğretmenlik bir meslek değil. Bir ideal. Tüm meslekler bir tarafa öğretmenlik bir tarafa. Ben tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor ve günlerini kutluyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Necati Tekbaş da öğretmenleri tebrik ederek günlerini kutladı.

Meslektaşlardan tam not

Safalar Getirdiniz, Ayrılık, Gitme El Olursun Sevdiğim gibi sevilen eserleri seslendiren müzik öğretmenleri meslektaşlarından tam not aldı. Yaklaşık iki saat boyunca Türkiye'nin dört bir yanından ezgilere hayat veren öğretmenler korosu muhteşem bir konsere imza attı. Konser sonunda ise İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Necati Tekbaş, koro şefi Yunus Emre Demirbağ'a çiçek vererek teşekkür etti.